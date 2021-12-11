Российская армия тренировала танкистов у границ Украины и на территории аннексированного Крымского полуострова.

Об этом сообщили в российском Минобороны.

Больше 1,5 военнослужащих Южного военного округа были на боевых стрельбах в течении пяти дней полевых маневров, которые проходили в течении всей прошлой недели.

Свое мастерство оттачивали экипажи танков Т-72Б3 и Т-90А используя пушку и крупнокалиберный зенитный пулемет. Бойцы РФ стреляли по движущимся мишеням, уничтожая условные гранатометные расчеты, артиллерийское орудие и танк.

— На танкодромах механики-водители выполняли упражнения по вождению танков по пересеченной местности с преодолением естественных препятствий, в том числе противотанковых рвов и заграждений. Планом боевой подготовки экипажей боевых машин предусмотрено изучение тактики боя танковых подразделений в наступлении и обороне в дневное и ночное время суток, — говорится в сообщении российского ведомства.

Как сообщалось, Украина предлагала предпринять ряд конкретных шагов, включая новое «рождественское» перемирие, с целью выхода из «тупика» на переговорах по урегулированию начатого Россией вооруженного конфликта