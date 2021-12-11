Певицу из России Mary Gu не пустили на гастроли в Украину, выяснилось, что она посещала аннексированный Крым.
О выдаче запрета заявили в Госпогранслужбе.
В киевском аэропорту приезжую из РФ артистку проверили вместе с организатором ее выступлений.
— При оформлении и необходимых мер контроля пограничники установили, что иностранцы нарушали порядок въезда на временно оккупированную территорию Крыма, в т.ч. посещая фестивали, которые проводились на полуострове в разные годы, — говорится в официальном сообщении.
Обоим выписали запрет на посещение страны сроком на 3 года.
— Они покинули нашу страну, отправившись в обратном направлении, — заключили в ГПСУ.
В своем Instagram Mary Gu под настоящим именем Марии Гусаковой пожаловалась «на политику» из-за невозможности заработать на украинской аудитории.
Как сообщалось, на границе завернули российскую актрису дубляжа и запретили ей въезд в Украину.
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Певицу из России Mary Gu не пустили на гастроли в Украину, выяснилось, что она посещала аннексированный Крым.
О выдаче запрета заявили в Госпогранслужбе.
В киевском аэропорту приезжую из РФ артистку проверили вместе с организатором ее выступлений.
— При оформлении и необходимых мер контроля пограничники установили, что иностранцы нарушали порядок въезда на временно оккупированную территорию Крыма, в т.ч. посещая фестивали, которые проводились на полуострове в разные годы, — говорится в официальном сообщении.
Обоим выписали запрет на посещение страны сроком на 3 года.
— Они покинули нашу страну, отправившись в обратном направлении, — заключили в ГПСУ.
В своем Instagram Mary Gu под настоящим именем Марии Гусаковой пожаловалась «на политику» из-за невозможности заработать на украинской аудитории.
Как сообщалось, на границе завернули российскую актрису дубляжа и запретили ей въезд в Украину.