Певицу из России Mary Gu не пустили на гастроли в Украину, выяснилось, что она посещала аннексированный Крым.

О выдаче запрета заявили в Госпогранслужбе.

В киевском аэропорту приезжую из РФ артистку проверили вместе с организатором ее выступлений.

— При оформлении и необходимых мер контроля пограничники установили, что иностранцы нарушали порядок въезда на временно оккупированную территорию Крыма, в т.ч. посещая фестивали, которые проводились на полуострове в разные годы, — говорится в официальном сообщении.

Обоим выписали запрет на посещение страны сроком на 3 года.

— Они покинули нашу страну, отправившись в обратном направлении, — заключили в ГПСУ.

В своем Instagram Mary Gu под настоящим именем Марии Гусаковой пожаловалась «на политику» из-за невозможности заработать на украинской аудитории.

Как сообщалось, на границе завернули российскую актрису дубляжа и запретили ей въезд в Украину.