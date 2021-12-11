Десятки тысяч протестующих вышли митинговать в столице Австрии, протестуя против обязательной вакцинации изоляции тех, кто не хочет вакцинироваться. Полиция называет цифру в 44 тысячи пришедших.

Об этом информирует Jutarnji List.

В общей сложности в Вене на сегодняшний день было запланировано 24 мелких протеста, однако крайне правая партия FPO собрала всех недовольных в «мегапротест» в двух шагах от президентской резиденции.

Глава партии Герберт Кикл пообещал продолжать протесты до тех пор, пока «мы не припрем правительство к стенке».

«Это позор для нашей страны», «Я не неонацист и не хулиган, я борюсь за свободу и против вакцин», «Нет вакцине против фашизма», — гласили транспаранты протестующих.

На этой неделе правительство Австрии изложило подробности об обязательной вакцинации: закон будет применяться с февраля 2022 года и будет применяться ко всем жителям Австрии старше 14 лет. Исключение составят те, кто не может быть вакцинирован по состоянию здоровья.

Напомним, Австрия второй год не будет проводить знаменитый Венский бал из-за пандемии коронавируса.