Японское правительство склоняется к тому, чтобы не посылать министров на предстоящие зимние Олимпийские игры, которые в 2022 году будет принимать Китай.
Об этом пишет Nikkei Asia.
Политический руководитель правящей Либерально-демократической партии Такаичи Санаэ ранее выступалf против отправки официальной миссии или дипломатической миссии, ссылаясь на нарушения прав человека в Китае. Ряд законодателей от ЛДП, в основном консерваторы, потребовали, чтобы правительство присоединилось к дипломатическому бойкоту других стран.
Правительство заявило, что примет решение в нужное время после тщательного рассмотрения ряда факторов. Политологи предполагают, что Токио взвешивает недавние шаги Вашингтона и его союзников.
Напомним, Австралия присоединится к США в дипломатическом бойкоте Зимних игр в Пекине.
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Японское правительство склоняется к тому, чтобы не посылать министров на предстоящие зимние Олимпийские игры, которые в 2022 году будет принимать Китай.
Об этом пишет Nikkei Asia.
Политический руководитель правящей Либерально-демократической партии Такаичи Санаэ ранее выступалf против отправки официальной миссии или дипломатической миссии, ссылаясь на нарушения прав человека в Китае. Ряд законодателей от ЛДП, в основном консерваторы, потребовали, чтобы правительство присоединилось к дипломатическому бойкоту других стран.
Правительство заявило, что примет решение в нужное время после тщательного рассмотрения ряда факторов. Политологи предполагают, что Токио взвешивает недавние шаги Вашингтона и его союзников.
Напомним, Австралия присоединится к США в дипломатическом бойкоте Зимних игр в Пекине.