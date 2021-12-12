Японское правительство склоняется к тому, чтобы не посылать министров на предстоящие зимние Олимпийские игры, которые в 2022 году будет принимать Китай.

Об этом пишет Nikkei Asia.

Политический руководитель правящей Либерально-демократической партии Такаичи Санаэ ранее выступалf против отправки официальной миссии или дипломатической миссии, ссылаясь на нарушения прав человека в Китае. Ряд законодателей от ЛДП, в основном консерваторы, потребовали, чтобы правительство присоединилось к дипломатическому бойкоту других стран.

Правительство заявило, что примет решение в нужное время после тщательного рассмотрения ряда факторов. Политологи предполагают, что Токио взвешивает недавние шаги Вашингтона и его союзников.

Напомним, Австралия присоединится к США в дипломатическом бойкоте Зимних игр в Пекине.