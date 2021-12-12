В субботу новоизбранный президент Болгарии выдал мандат на формирование нового правительства, за которое голосовали трижды в этому году на последних парламентских выборах.
Об этом пишут Novinky.cz.
Премьер-министр Кирилл Петков поспешил заверить, что коалиции сформированы, а новый созыв готов приступить к работе с понедельника.
— Вы обязаны реформировать извращенную власть, побороть коррупцию и произвол, — напутствовал Румен Радев, передавая власть новому премьер-министр, которого публика практически не знала несколько месяцев назад.
— Мы не потеряем ни минуты, — ответил ему тот.
На пресс-конференции новый глава правительства пообещал журналистов ближе заняться вопросами коррупции.
— Болгарии срочно нужны перемены. Мы приложим все усилия, чтобы привлечь лучших людей в регулирующие органы и предпринять шаги по изменению судебной системы, — сказал выпускник Гарвардского университета.
Напомним, Европейский Союз согласился принять Хорватию в Шенгенскую зону. Страна убедила ЕС, что сможет управлять внешними границами всего блока.
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В субботу новоизбранный президент Болгарии выдал мандат на формирование нового правительства, за которое голосовали трижды в этому году на последних парламентских выборах.
Об этом пишут Novinky.cz.
Премьер-министр Кирилл Петков поспешил заверить, что коалиции сформированы, а новый созыв готов приступить к работе с понедельника.
— Вы обязаны реформировать извращенную власть, побороть коррупцию и произвол, — напутствовал Румен Радев, передавая власть новому премьер-министр, которого публика практически не знала несколько месяцев назад.
— Мы не потеряем ни минуты, — ответил ему тот.
На пресс-конференции новый глава правительства пообещал журналистов ближе заняться вопросами коррупции.
— Болгарии срочно нужны перемены. Мы приложим все усилия, чтобы привлечь лучших людей в регулирующие органы и предпринять шаги по изменению судебной системы, — сказал выпускник Гарвардского университета.
Напомним, Европейский Союз согласился принять Хорватию в Шенгенскую зону. Страна убедила ЕС, что сможет управлять внешними границами всего блока.