Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс заявила во время встречи глав МИД Большой семерки, что союзные демократические страны должны отказаться от российского газа.

Об этом передает AP.

Она разъяснила, что за дешевый газ странам ЕС приходится расплачиваться политическим суверенитетом.

— Страны свободного мира принимали решения… чтобы в краткосрочной перспективе получать дешевую энергию и финансирование. Но в долгосрочной перспективе это дорого обходится свободе и демократии. И мы не можем повторить эту ошибку снова, — акцентировала Лиз Трасс.

Она также подчеркнула, что военный удар РФ по Украине станет ее стратегической ошибкой и приведет к серьезным последствиям для Кремля.

Напомним, помощница Блинкена посетит Украину на следующей неделе.