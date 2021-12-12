Страны «Большой семерки» обсудили наращивание сил России у границ Украины. Москву призвали вернуться за стол переговоров и пригрозили последствиями в случае дальнейшей агрессии.

Об этом пишут Reuters и Deutsche Welle.

Встреча представителей «Большой семерки» прошла в Ливерпуле во главе с министром иностранных дел Великобритании Лиз Трасс. К встрече также присоединились госсекретарь США Энтони Блинкен, министры иностранных дел Франции, Италии, Германии, Японии и Канады.

В Госдепе США отметили, что переговоры были «интенсивными» и подчеркнули, что все еще существует дипломатический путь для деэскалации напряженности с Россией: «Если они [россияне] решат не идти по этому пути, в ответ они получат серьезные последствия и серьезные потери, и G7 совершенно едина в этом».

Глава МИД Великобритании Лиз Трасс призвала G7 выступать единогласно: «Нам нужно защищаться от растущих угроз. Мы должны решительно объединиться, чтобы противостоять агрессорам, стремящимся ограничить свободу и демократию».

Новый министр иностранных дел Германии Анналена Бербок указала на возможность встречи «нормандской четверки» (Россия, Украина, Франция и Германия). По ее словам, приглашение на эту встречу уже несколько месяцев лежит на столе. Еще одним каналом для взаимодействия стран может стать Совет Россия-НАТО.

Как пишет hromadske, что еще с апреля 2021 года на границе с Украиной и в оккупированном Крыму происходило значительное повышение военной активности. В мае, а затем в сентябре Киев сообщил, что российская армия все еще остается вблизи украинской границы.

Напомним, что за прошедшие сутки в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе штаб зафиксировал три нарушения перемирия со стороны террористов. Один украинский военный был ранен.