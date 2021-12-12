Жителям Донецкой и Луганской областей за текущий год назначено больше 113 миллионов гривен компенсации за жилье, разрушенное вследствие российской агрессии.

Такие данные опубликованы на сайте Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

— В целом с начала 2021 года комиссиями в Донецкой и Луганской областях принято решение о предоставлении компенсации 509 пострадавшим, являющимся владельцами 409 объектов жилого фонда, на общую сумму 113 миллионов 819 тысяч 230 гривен, - говорится в сообщении.

Напомним, что за прошедшие сутки в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе штаб зафиксировал три нарушения перемирия со стороны террористов. Один украинский военный был ранен.