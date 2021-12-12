Президент Турции Реджеп Эрдоган назвал социальные сети одной из главных угроз демократии.

Такое мнение он озвучил 11 декабря на Международном саммите по стратегическим связям в Стамбуле, пишет Anadolu.

— Социальные сети, которые на момент своего появления назывались символом свободы, превратились в один из основных источников угрозы сегодняшней демократии, – заявил Реджеп Эрдоган.

Он добавил, что активное развитие технологий и виртуального пространства влияет на формирование социальной среды общества.

— С ростом интереса к социальным сетям набирают обороты потоки лжи, сфабрикованных новостей и дезинформации. Из-за отсутствия эффективных механизмов контроля за виртуальным пространством жизни миллионов людей по всему миру омрачаются распространением ложных новостей. Проблема дезинформации вышла за рамки национальной безопасности отдельных государств, достигнув масштабов глобальной угрозы безопасности, – сказал Реджеп Эрдоган.

По словам президента Турции, на фоне роста потоков лживой информации «демократически развитые страны, подобные Турции, должны сохранять бдительность».

Он также заверил, что власти страны это делают, «не нарушая права граждан на получение точной и беспристрастной информации».

Как сообщает DW, правительство Реджепа Эрдогана планирует принять закон, криминализирующий распространение фейковых новостей и дезинформации в интернете. Также документ предусматривает создание органа, регулирующего деятельность социальных сетей. Правозащитники отмечают, что предложенные изменения могут усилить ограничение свободы слова.

В прошлом году Турция приняла закон, обязывающий платформы социальных сетей, в которых более миллиона пользователей, иметь законного представителя и хранить данные в стране.

Напомним, что Президент Турции Реджеп Эрдоган пообещал остановить турбо-инфляцию национальной валюты – лиры благодаря «китайским» методам управления экономикой.