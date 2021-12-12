Американские ученые испытали на мышах и макаках экспериментальную мРНК-вакцину против вируса иммунодефицита человека (ВИЧ).

Ученые говорят, что препарат безопасен и вызывает вырабатывание антител, пишет Delo.ua.

Разрабатывали мРНК-вакцину ученые Национального института аллергии и инфекционных заболеваний США вместе с компанией Moderna.

Экспериментальная вакцина против ВИЧ работает так же, как вакцина против коронавируса. В основе препарата – технология с молекулой матричной РНК, где записана информация об антигене, который является частью вируса ВИЧ. Технология мРНК-вакцин разрабатывалась на протяжении нескольких десятилетий, но до пандемии коронавируса ее никогда не применяли ни в одном одобренном препарате.

Сначала вакцину против ВИЧ испытали на мышах, затем на макаках. В течение 60 недель ученые наблюдали за выработкой у животных антител после введения вакцины.

Животным кололи высокие дозы вакцины, однако они хорошо переносили прививку. До 58 недели у всех вакцинированных животных выработались антитела против 12 штаммов ВИЧ. Согласно результатам испытаний, препарат снизил риск инфицирования вирусом на 79%.

Указывается, что следующие исследования позволят лучше оценить потенциал применения мРНК-вакцины от ВИЧ для людей.

Напомним, что группа японских исследователей сообщила, что вакцина, которую они разрабатывают, успешно ликвидировала в организме обезьян вирус, вызывающий СПИД.