Группа японских исследователей сообщила, что вакцина, которую они разрабатывают, успешно ликвидировала в организме обезьян вирус, вызывающий СПИД.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на японские СМИ.

Соответствующие исследования проводят ученые Японского национального института биомедицинских инноваций, здоровья и питания.

Как сообщается, они ввели обработанный ВИЧ макакам, привитым новой вакциной.

В результате, по словам ученых, заразились четыре из семи обезьян, однако позднее в их организмах вирус перестал обнаруживаться.

Исследователи полагают, что к исчезновению ВИЧ в организме животных привела иммунная реакция, стимулированная вакциной. По информации NHK, они рассчитывают приступить к клиническим испытаниям с участием людей примерно через пять лет.

Ранее сообщалось, что компания Moderna разработала две мРНК-вакцины от вируса иммунодефицита человека.