Комиссия Совета судей России по этике запретила судам использовать мат в официальных документах.

Требование о запрете использования матов распространяется на все виды судебных постановлений, которые разрешают спор по существу и выносятся именем РФ, сообщается на сайте комиссии.

— Употребление нецензурной брани и распространение материалов, содержащих нецензурную брань, не только противоречит общепринятым нравственно-этическим нормам, но и при определенных обстоятельствах относится к наказуемым действиям. Поэтому присутствие нецензурной бранной лексики в судебных актах следует рассматривать в качестве обстоятельства, негативно влияющего на авторитет правосудия, – говорится в заявлении.

Отмечается, что частой причиной появления в текстах судебных актов бранных слов и выражений является «компиляция» и «бездумное перенесение в тексты судебных постановлений значительных фрагментов (иногда и полностью) текстов обвинительных выводов, исковых заявлений, возражений сторон и тому подобное».

В Комиссии Совета судей РФ по этике добавили, что подобная практика привела к появлению в средствах массовой информации и юридической литературе такого понятия как «флеш правосудие», негативно характеризующего суды.

В документах, которые используются в качестве доказательств, судам рекомендуется заменять нецензурные слова пробелами или символами.

Напомним, Европейский суд по правам человека на два месяца отсрочил заседание о приемлемости дела Украины и Нидерландов против России по Донбассу.