Европейский суд по правам человека на два месяца отсрочил заседание о приемлемости дела Украины и Нидерландов против России по Донбассу.

Как сообщает «Европейская правда», об этом говорится в сообщении суда.

Первое слушание по делу «Украина и Нидерланды против Российской Федерации» должно было состояться 24 ноября 2021 года, но теперь перенесено на 26 января 2021 года.

«Отсрочка является следствием недавнего отвода из дела временного судьи, назначенного в отношении Российской Федерации», — объясняет суд.

10 июня стороны получили информацию от суда о том, что слушание о приемлемости дела состоится 24 ноября.

8 ноября назначенный судья проинформировал суд, что отзывает свое участие в рассмотрении. Соответственно, президент Большой палаты начал поиск другого временного судьи, который мог бы принять участие в слушании 24 ноября, но 12 ноября стало понятно, что такого найти не удается.

«Как следствие, 12 ноября президент решил, учитывая поздний этап процедур, что перенос даты слушания 24 ноября неизбежен и решил сместить его на 26 января 2021 года», — отмечает ЕСПЧ.

Этот процесс объединяет три жалобы о нарушении прав человека на оккупированном Россией Донбассе и по объему доказательств и количеству нарушений является самым масштабным делом, которое когда-либо рассматривал ЕСПЧ.

Отмечается, что Россия заинтересована в затягивании рассмотрения и при рассмотрении крымской жалобы Украины также добилась отсрочки заседания.

Суд завершил процедуру и в начале 2021 года обнародовал промежуточное решение в пользу Украины.

Ранее Европейский суд по правам человека не удовлетворил иск представителей экс-президента Грузии Михеила Саакашвили, в котором было требование о переводе политика в клинику за пределами тюрьмы.