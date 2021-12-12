Пятый президент Украины, лидер «Европейской Солидарности» Петр Порошенко считает, что украинская власть должна демонстрировать активную позицию в переговорах по безопасности с международными партнерами, чтобы мир мог видеть готовность страны действовать.

Об этом он заявил в эфире программы «Свобода слова Савика Шустера», пишет пресс-служба политсилы.

— Но ответ на вопрос, а будет ли война никто не знает. В первую очередь не знает Путин. Потому что Путин пойдет войной, если он будет чувствовать победу. И только объединенная позиция мира и мощность украинской армии точно остановит Путина. Потому что это повышение цены, которую заплатит Путин в случае безответственного продолжения атаки в Украине, – сказал Петр Порошенко.

В то же время он отметил, что все эти шаги президенту РФ Владимиру Путину нужны, чтобы поднять ставки в переговорах с миром.

— Проанализируем. Путин добивался встречи с американским президентом. И он думает, что он выбил себе женевскую встречу. Путин добивался сертификации «Северного потока-2». И он думает, что его сертифицируют. Он добивался остановки евроатлантической интеграции Украины. И он думал, что это поставят на паузу. Путин добивался легализации аншлюса Беларуси. И через Беларусь начался миграционный кризис. И против Путина не были применены санкции. И Путин думал, что так же будет и сейчас, – пояснил политик.

Петр Порошенко также считает блестящим поведение президента США Байдена на переговорах с Владимиром Путиным.

— Путин не отвел еще войска, но мир отошел на шаг назад от чрезвычайной опасной пропасти, куда Путин толкал мир. Я хотел бы отдельно подчеркнуть, что сегодня на все эти вопросы Путин точно получил «нет». Не будет, не имеет права Россия силой менять порядок в послевоенной Европе, – подчеркнул лидер «Европейской Солидарности».

Петр Порошенко подчеркнул, что у России нет права вето на решение относительно дальнейшего направления развития Украины, и назвал хорошим сигналом объединения мировых лидеров в вопросе санкций против России в случае дальнейшей эскалации агрессии.

Он также отметил, что надежды Кремля остановить евроатлантическую интеграцию Украины не оправдаются, и Украина может обратиться на мадридском саммите НАТО 2022 года о предоставлении Плана действий по членству в НАТО.

Петр Порошенко также назвал важным фактором сдерживания России получение Украиной мощной военной помощи в виде оборонного летального вооружения.

По его словам, Украина также рассчитывает на мощную поддержку реформ, которые повысят способность сопротивляться российской агрессии и победить.

— Сочетание двух факторов – международной помощи, позиции, когда мир говорит единым голосом в защиту Украины и мощи украинской армии, дают нам определенные основания для сдержанного оптимизма. Сдержанного оптимизма, потому что без веры в собственную победу ни одна страна, ни одна армия никогда не побеждала, – подчеркнул он.

Напомним, что пятый президент, лидер партии «Европейская Солидарность» Петр Порошенко, участвующий в Международном форуме безопасности в Галифаксе, рассказал журналистам о главных месседжах, с которыми он приехал в Канаду.