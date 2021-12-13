Министр здравоохранения страны Турции заявил, что в стране выявила первые случаи заражения вариантом коронавируса «Омикрон».

Об этом сообщает «Европейская правда».

— Один из случаев обнаружен в Стамбуле, а другие пять случаев – в Измире, - сказал министр Фахреттин Коджа.

По словам Фахреттина Коджи, заразившихся «Омикроном» были очень легкие симптомы, и они не нуждались в госпитализации.

— Наши граждане не должны волноваться. Мы наблюдаем, что вариант «Омикрон» передается быстрее, но вызывает менее тяжелые случаи, – сказал министр.

Он также призвал людей и дальше придерживаться антивирусных мер.

После появления штамма «Омикрон» Турция ввела запрет на поездки для пяти африканских стран, включая Ботсвану, Южную Африку, Мозамбик, Намибию и Зимбабве.

Напомним, в Соединенных Штатах с 1 по 8 декабря зафиксировали 43 случая инфицирования штаммом коронавируса «Омикрон». Эксперты наблюдали за больными и обнародовали данные о ходе заболевания.