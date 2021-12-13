В субботу, 11 декабря, неизвестные хакеры взломали личный аккаунт в Twitter премьер-министра Индии Нарендры Моди и опубликовали твит о биткоине.
Об этом сообщает Al Jazeera.
От имени Нарендры Моди хакеры опубликовали запись, в которой говорилось, что в Индии разрешили биткойн в качестве законного платежного средства, а индийское правительство официально купило первые 500 биткоинов, чтобы раздать их населению.
Неизвестно, как долго аккаунт Моди находился в руках хакеров. Офис премьера сообщил о взломе через несколько часов после постов журналистов, призвав не обращать внимания на публикации аккаунта. Там добавили, что посторонние управляли аккаунтом «недолго».
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В субботу, 11 декабря, неизвестные хакеры взломали личный аккаунт в Twitter премьер-министра Индии Нарендры Моди и опубликовали твит о биткоине.
Об этом сообщает Al Jazeera.
От имени Нарендры Моди хакеры опубликовали запись, в которой говорилось, что в Индии разрешили биткойн в качестве законного платежного средства, а индийское правительство официально купило первые 500 биткоинов, чтобы раздать их населению.
Неизвестно, как долго аккаунт Моди находился в руках хакеров. Офис премьера сообщил о взломе через несколько часов после постов журналистов, призвав не обращать внимания на публикации аккаунта. Там добавили, что посторонние управляли аккаунтом «недолго».
Напомним, в Финляндии хакеры взломали сайт одного из крупнейших терапевтических центров в стране Vastaamo и получили доступ к частным сессиям 40 тысяч человек.