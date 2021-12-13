Литовские пограничники сообщили о 22 выстрелах на границе с Беларусью.

Как сообщает Delfi, в воскресенье, 12 декабря, вблизи границы в Лаздейском районе было произведено 20 выстрелов с белорусской стороны.

Также в течение дня дважды стреляли в Шальчининском районе на границе Литвы с Беларусью.

Литовские пограничники и военные, которые им помогают, за прошедшие сутки служебное оружие не применяли.

Польша, Литва и Латвия с августа этого года столкнулись с большим ростом количества нелегальных мигрантов со стороны белорусской границы. Беженцев к границе организованно свозят силовики режима самопровозглашенного президента Александра Лукашенко.

Из-за миграционного кризиса Евросоюз ввел новый пакт санкций против режима диктатора Лукашенко, а страны-соседки Беларуси усилили свои границы и увеличили количество военных там.

Страны ЕС связывают миграционный кризис с местью за санкции против белорусского диктатора, поддержкой экс-кандидата на должность белорусского президента Светланы Тихановской и протестного движения в стране против фальсифицированных выборов в августе 2020 года.

Ранее сообщалось, что Литва начала строительство 508-километрового физического заграждения на границе с Беларусью, чтобы прекратить проникновение нелегальных мигрантов с территории соседней страны.