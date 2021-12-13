Литовские пограничники сообщили о 22 выстрелах на границе с Беларусью.
Как сообщает Delfi, в воскресенье, 12 декабря, вблизи границы в Лаздейском районе было произведено 20 выстрелов с белорусской стороны.
Также в течение дня дважды стреляли в Шальчининском районе на границе Литвы с Беларусью.
Литовские пограничники и военные, которые им помогают, за прошедшие сутки служебное оружие не применяли.
Польша, Литва и Латвия с августа этого года столкнулись с большим ростом количества нелегальных мигрантов со стороны белорусской границы. Беженцев к границе организованно свозят силовики режима самопровозглашенного президента Александра Лукашенко.
Из-за миграционного кризиса Евросоюз ввел новый пакт санкций против режима диктатора Лукашенко, а страны-соседки Беларуси усилили свои границы и увеличили количество военных там.
Страны ЕС связывают миграционный кризис с местью за санкции против белорусского диктатора, поддержкой экс-кандидата на должность белорусского президента Светланы Тихановской и протестного движения в стране против фальсифицированных выборов в августе 2020 года.
Ранее сообщалось, что Литва начала строительство 508-километрового физического заграждения на границе с Беларусью, чтобы прекратить проникновение нелегальных мигрантов с территории соседней страны.
|
Запрошуємо на ювілейне нагородження відзнакою «Юрист року Миколаївщини»Максим Коваль
|
Про отопление. ОбращениеМаксим Невенчанный
|
Як наші кораблі бороздять простори Большого театруСтанислав Мартиросов
Литовские пограничники сообщили о 22 выстрелах на границе с Беларусью.
Как сообщает Delfi, в воскресенье, 12 декабря, вблизи границы в Лаздейском районе было произведено 20 выстрелов с белорусской стороны.
Также в течение дня дважды стреляли в Шальчининском районе на границе Литвы с Беларусью.
Литовские пограничники и военные, которые им помогают, за прошедшие сутки служебное оружие не применяли.
Польша, Литва и Латвия с августа этого года столкнулись с большим ростом количества нелегальных мигрантов со стороны белорусской границы. Беженцев к границе организованно свозят силовики режима самопровозглашенного президента Александра Лукашенко.
Из-за миграционного кризиса Евросоюз ввел новый пакт санкций против режима диктатора Лукашенко, а страны-соседки Беларуси усилили свои границы и увеличили количество военных там.
Страны ЕС связывают миграционный кризис с местью за санкции против белорусского диктатора, поддержкой экс-кандидата на должность белорусского президента Светланы Тихановской и протестного движения в стране против фальсифицированных выборов в августе 2020 года.
Ранее сообщалось, что Литва начала строительство 508-километрового физического заграждения на границе с Беларусью, чтобы прекратить проникновение нелегальных мигрантов с территории соседней страны.