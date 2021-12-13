Папа Римский Франциск заверил, что молится за Украину и ее народ, и призвал к снижению напряженности на границе не посредством оружия, а путем международного диалога.

Об этом он заявил в своем обращении к украинцам 12 декабря, цитирует Vatican News.

— Желаю заверить в своих молитвах за дорогую Украину, за все ее церкви, религиозные сообщества и весь ее народ, чтобы напряжение вокруг нее было решено посредством серьезного международного диалога, а не с помощью оружия, – сказал Франциск.

Он отметил, что обеспокоен статистикой, которая свидетельствует, что в этом году произведено больше оружия, чем в прошлом.

— Оружие — это не путь. Пусть же это Рождество Господне принесет Украине мир!, – подчеркнул Папа Римский.

Напомним, Папа Римский Франциск во время Пасхального богослужения призвал прекратить вооруженные конфликты в мире, в частности в Украине, из-за распространения коронавируса.