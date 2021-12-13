Кабинет министров дал старт новому экспериментальному проекту «Электронная очередь пересечения границы», который позволит заранее бронировать время для оформления документов в пунктах пропуска.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

По его словам, инициатива позволит гражданам проходить оформление на границе в удобное время. Также для повышения уровня комфорта будут созданы новые зоны ожидания.

— Введение «Электронной очереди» будет способствовать уменьшению «живых» очередей автомобилей на границах, сэкономит время для бизнеса, а также улучшит имидж Украины, – убеждает Денис Шмыгаль.

Напомним, что в николаевской семейной амбулатории №4 из-за проблем в работе системы «Поліклініка без черг» образовались длинные очереди к врачам. Люди жалуются, что не могут записаться даже по телефону.