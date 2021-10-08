В николаевской семейной амбулатории №4 по улице Никольская, 4б из-за проблем в работе системы «Поліклініка без черг» образовались длинные очереди к врачам. Люди жалуются, что не могут записаться даже по телефону.

Об этом николаевцы сообщают в Facebook-группе «Contact Center при Миколаївській міській раді».

Анна Шаманская рассказала, что в амбулатории электронная запись отсутствует уже не первый месяц.

–Даже по телефону не записывают, надо только приходить лично. Речь идёт именно об этой амбулатории, – подчеркнула она.

Татьяна Вершинина отметила, что людям приходится стоять с длинных очередях, а это повышает риск распространения различных вирусов.

– Стоят люди в огромных очередях: и больные, и здоровые. Примите наконец меры, -возмутилась она.

Ранее сообщалось, что в Центре обслуживания клиентов «Николаевгаза» по улице Никольской, 25-А горожане вынуждены занимать очередь с раннего утра и стоять целый день, чтобы получить талоны.