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В николаевской семейной амбулатории №4 по улице Никольская, 4б из-за проблем в работе системы «Поліклініка без черг» образовались длинные очереди к врачам. Люди жалуются, что не могут записаться даже по телефону.
Об этом николаевцы сообщают в Facebook-группе «Contact Center при Миколаївській міській раді».
Анна Шаманская рассказала, что в амбулатории электронная запись отсутствует уже не первый месяц.
–Даже по телефону не записывают, надо только приходить лично. Речь идёт именно об этой амбулатории, – подчеркнула она.
Татьяна Вершинина отметила, что людям приходится стоять с длинных очередях, а это повышает риск распространения различных вирусов.
– Стоят люди в огромных очередях: и больные, и здоровые. Примите наконец меры, -возмутилась она.
Ранее сообщалось, что в Центре обслуживания клиентов «Николаевгаза» по улице Никольской, 25-А горожане вынуждены занимать очередь с раннего утра и стоять целый день, чтобы получить талоны.
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В николаевской семейной амбулатории №4 по улице Никольская, 4б из-за проблем в работе системы «Поліклініка без черг» образовались длинные очереди к врачам. Люди жалуются, что не могут записаться даже по телефону.
Об этом николаевцы сообщают в Facebook-группе «Contact Center при Миколаївській міській раді».
Анна Шаманская рассказала, что в амбулатории электронная запись отсутствует уже не первый месяц.
–Даже по телефону не записывают, надо только приходить лично. Речь идёт именно об этой амбулатории, – подчеркнула она.
Татьяна Вершинина отметила, что людям приходится стоять с длинных очередях, а это повышает риск распространения различных вирусов.
– Стоят люди в огромных очередях: и больные, и здоровые. Примите наконец меры, -возмутилась она.
Ранее сообщалось, что в Центре обслуживания клиентов «Николаевгаза» по улице Никольской, 25-А горожане вынуждены занимать очередь с раннего утра и стоять целый день, чтобы получить талоны.