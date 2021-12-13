В Украине стартует бета-тестирование программы єПідтримка, которая предусматривает выплату тысячи гривен за прохождение полного курса COVID-вакцинации. По состоянию на 13 декабря число оформленных виртуальных карт уже превысило 1 миллион.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров, сообщает Корреспондент.

— 1 035 225 виртуальных карт открыто в рамках проекта єПідтримка и 1 348 137 пользователей записались на бета-тестирование услуги, которое стартует сегодня, — говорится в сообщении.

Отмечается, что к программе уже подключены три банка. Больше всего карт открыли через Monobank (878,5 тысяч). В А-банке открыли 84 тысячи карт, в Альфа-банке — 72 тысячи.

Михаил Федоров также отметил, что к проекту буден подключен «минимум еще один большой банк».

Ранее сообщалось, что оформление карты для выплаты одной тысячи гривен за вакцинацию против коронавируса будет бесплатным.