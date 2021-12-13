69-летний президент Южной Африки Сирил Рамафоса получил положительный результат тестирования на коронавирус. Сейчас он проходит курс лечения, имеет легкие симптомы.

Об этом сообщила пресс-служба президента, пишет hromadske.

Глава государства получил положительный результат теста 12 декабря, когда почувствовал себя плохо после участия в мероприятии в Кейптауне.

— Президент пребывает в хорошем настроении, но за ним наблюдает Южноафриканская военная служба здравоохранения национальных сил обороны, — указывает пресс-служба Рамафоса.

Там добавляют, что глава ЮАР имеет обе прививки против коронавируса. Сейчас он находится на самоизоляции в Кейптауне и делегировал все обязанности на следующую неделю своему заместителю Дэвиду Мабуге.

Напомним, Национальный институт здравоохранения Нидерландов (RIVM) подтвердил заражение новым южноафриканским штаммом коронавируса 13 пассажиров, прибывших в Амстердам двумя рейсами из Южной Африки.