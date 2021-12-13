Премьер-министр Украины 2014-2016 годов, лидер партии «Народный фронт» Арсений Яценюк заявил, для того чтобы политика России в отношении Украины изменилась и прекратилась попытка восстановить Советский Союз, нужно сделать то, что сделали страны Балтии - стать членами ЕС и НАТО. Поэтому это и есть историческая миссия Украины.

Об этом он рассказал в программе «Реальная политика» на телеканале «Украина 24», сообщили в «Народном фронте»

– Даже если Путина не будет в Кремле. Россия не изменится. История показывает, что Россия всегда вела одну политику по отношению к Украине - порабощение и захват, - отметил Арсений Яценюк.

Он считает, что вместо Путина придет другой Путин, он может быть другого роста, другого вида, но помыслы и действия его будут такими же.

– К сожалению, я не верю в демократическую Россию. Их намерения были, есть и будут одинаковы. Будь то Путин или это будет другой человек. Или это одни феесбешники или придут другие феесбешники – российская политика по отношению к Украине не изменится, – сказал он.

Для того, чтобы эта политика изменилась, подчеркнул Арсений Яценюк, необходимо прервать этот порочный круг и раз и навсегда сделать то, что сделали страны Балтии.

– Как только они стали членами Европейского Союза и НАТО – точка, все, история о восстановлении Как только Украина станет членом Европейского Союза и НАТО, мы сразу попадаем под статью 5 Вашингтонского соглашения, где иностранные войска наших партнеров по НАТО будут защищать Украину, поэтому это и есть историческая миссия Украины, – сказал Арсений Яценюк.

Ранее Арсений Яценюк подчеркнул, что Владимир Путин хотел показать, насколько он силен, однако в результате он показал, насколько силен Джо Байден.