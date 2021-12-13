Премьер-министр Украины 2014-2016 годов, лидер партии «Народный фронт» Арсений Яценюк подчеркнул, что Владимир Путин хотел показать, насколько он силен, однако в результате он показал, насколько силен Джо Байден.

Об этом он рассказал в программе «Реальная политика» на телеканале «Украина 24», сообщили в пресс-службе партии.

– Байден продемонстрировал, что Украину он не сдаст ни при каких обстоятельствах. Байден показал, что он не один, а он консолидировал весь западный мир. Байден сказал, что решение по НАТО россиян не касается, а касается Украины и НАТО. И Байден заявил, что они будут дальше поддерживать Украину, в том числе и поставками вооружения, – подчеркнул он. – Весь российский нарратив о том, что Запад не поддерживает Украину, что Запад бросил Украину, – развалился. И мне кажется, что в результате действий Путина мы стали сильнее Украины. Я уже не говорю, что мы появились снова не просто на страницах всех газет, а в основных мировых новостях и вообще на радарах всех мировых лидеров. И за нами стал весь мир, – подчеркнул Арсений Яценюк.

В то же время он подчеркнул, что Владимир Путин – это очень серьезный враг: «Та машина, которая есть в России, - ее нужно очень серьезно принимать во внимание».

Однако Путин и его окружение из ФСБ, подчеркнул он, «видят картину мира исключительно из-за решетки тюрьмы народов, чем является Российская Федерация».

Арсений Яценюк напомнил, что Владимир Путин ошибся в 2004 году, когда дважды приветствовал Виктора Януковича с избранием на пост президента Украины. В 2013 году, напомнил он, Владимир Путин был убежден, что украинцы не восстанут после отказа Януковича подписать соглашение с ЕС и не будут сопротивляться, когда зайдет российский солдат.

– Он был убежден, что правительство, которое я тогда имел честь возглавить, уйдет через неделю или две. Но нам удалось, несмотря на разные конфликты внутри, не допустить этого. То есть и здесь Путин ошибся. Далее Путин был убежден, что Запад устанет и отвернется от Украины. Восемь лет прошло – не отвернулся. Далее он был убежден, что Украина упадет экономически, военно пройдут выборы и выиграют пророссийские силы, – подчеркнул Арсений Яценюк добавив, что «в течение последних 15 лет Путин ошибается»

Ранее Арсений Яценюк заявил, что в странедолжны знать свои планы, должны быть готовы к любому сценарию.