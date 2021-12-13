Экс-премьер-министр Украины (2014-2016), лидер партии «Народный фронт» Арсений Яценюк заявил, что в стране могут и не знать о планах Путина, но должны знать свои планы, должны быть готовы к любому сценарию.

Об этом он рассказал в программе «Реальная политика» на телеканале «Украина 24», сообщили в пресс-службе партии.

В последние два года, подчеркнул Арсений Яценюк, украинская власть занималась «большим строительством»: «Но ключевое – это строительство великой украинской армии, вот основная задача. Это залог украинской независимости».

Арсений Яценюк напомнил, что украинские власти делали вид, что ничего не происходит особенного, когда полтора месяца назад США передали информацию, что на украинских границах идет массированное скопление российских войск и Россия готовится к широкомасштабному наступлению или к эскалации ситуации.

– То есть, когда директор ЦРУ летит в Москву, что вообще беспрецедентная вещь, – чтобы донести прямой месседж до российского президента не трогать Украину, – украинские власти делают вид, что ничего не происходит, – отметил Арсений Яценюк.

Пояснений, по мнению Арсения Яценюка, несколько:

– Не только то, что они там непрофессионалы и не разбираются. У них там куча российской резидентуры, – подчеркнул он, напомнив об информации в СМИ о российском гражданстве заместителя министра внутренних дел, являющегося мужем ближайшей помощницы Владимира Зеленского в администрации президента. – Как с ними можно делиться разведданными? Эти разведданные явно попадут к россиянам, – добавил Арсений Яценюк.

Он отметил, что решение власти «делать вид, что вроде бы ничего не происходит», связано только с одним – «Зеленского интересует только его личный рейтинг».

– Люди за 8 лет войны устали. Война – это ужас, неуверенность, драма, отрицательные эмоции. Поэтому он принимает решение для себя руководствоваться не принципом Верховного главнокомандующего и главы украинского государства, где нужно говорить правду, а руководствоваться принципом своей профессии, где хочется получить аплодисменты или рейтинги, – отметил он.

Правда, по словам лидера партии «Народный фронт», стало известно не благодаря верховному главнокомандующему, а благодаря мировым средствам массовой информации мировым.

– А потом он понял, что уже некуда деваться, – отметил Арсений Яценюк.

Ранее Арсений Яценюк заявил, что надо показать президенту России Владимиру Путину, что не он устанавливает «красные линии», а Западный мир и Украина.