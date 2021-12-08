Экс-премьер-министр Украины (2014-2016), глава Киевского форума по безопасности, Арсений Яценюк заявил, что надо показать президенту России Владимиру Путину, что не он устанавливает «красные линии», а Западный мир и Украина.

Об этом он сказал во время онлайн-дискуссии КФБ 7 декабря, передает пресс-служба политика.

— Наиболее важно, что нам надо показать наше сильное единство и стойкость. Путин не тот, кто устанавливает «красные линии», Западный мир и мы, как Украина, устанавливаем «красные линии» Путину: не эскалируйте ситуацию, больше никакой агрессии против Украины, оставьте Украину и отдайте Донецк, Луганск и Крым, — сказал Арсений Яценюк.

Он подчеркнул, что сейчас чрезвычайно важно не отправлять никаких противоречивых сигналов Путину.

— Я хочу еще раз подчеркнуть, что мы никогда не сдадимся и что двусмысленность — это лучший способ для Путина играть с нашими Западными партнерами и пытаться разделить ЕС и Соединенные Штаты, — пояснил он.

В то же время он добавил, что Путин никогда не изменит свои планы, пока Украина стремится стать членом ЕС и НАТО.

— Президент Байден сегодня сделал очень важную работу. Путин пытается бросить вызов Западу, пытается подвергнуть испытанию президентство Байдена и пытается завоевать Украину, чтобы восстановить Советский Союз и захватить всю Украину. Я хочу ясно заявить: Путин никогда не изменит свои планы, пока Украина стремится стать членом ЕС и НАТО, — подчеркнул он.