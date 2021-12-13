Евросоюз подготовил внутренний документ, в котором идет речь о росте попыток контрабанды оружия из Украины в Польшу. Также альянс указывает, что торговля оружием идет в обратном направлении, из ЕС в Украину.

Об этом информирует Timpul.

Документ объемом 47 страниц был разработан Empact — инициативой в области безопасности, возглавляемой государствами-членами ЕС, для выявления, определения приоритетности и устранения угроз, исходящих от организованной и серьезной международной преступности.

— Оружие переправляется из ЕС в Украину и Ливию. Из-за существующего конфликта Сирия может стать государством, заинтересованным в поставках оружия на рынки ЕС, — отмечается в документе.

В отчете не приводятся цифры из-за отсутствия систематического и согласованного сбора данных о конфискации оружия в ЕС. Однако сообщается о поставках 800 ракет C-8 KOM в Нигер через украинских посредников.

Источник утверждает, что Посольство Украины в Кишиневе 27 марта 2018 года запросило право использования воздушного пространства Молдовы и посадки в аэропорту Маркулешть самолета Ан-12 «Украинского воздушного альянса».

Самолет Антонов должен был загрузить 800 ракет С-8 КОМ советского производства, которыми оснащают истребители «Сухой» (Су) и вертолеты «Микоян» (Ми). Боеприпасы были распределены по 200 ящикам и весили больше 15 тонн. Самолет «Украинского воздушного альянса» должен был вылететь пустым из аэропорта Черновцов, затем сесть в Молдове, загрузить ракеты и вывезти их в Нигер.

Продавцом тяжелого вооружения числилась государственная компания «Укринмаш», а покупателем являлись ВВС Нигерии. Бизнес велся при посредничестве оффшорной карибской компании Westan Group Associates LTD.

Ранее сообщалось, в Украине ввели санкции против топ-10 украинской контрабанды.