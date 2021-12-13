Регуляторные органы Европейского союза временно прекратили сертифицировать российский газопровод Северный поток-2» из-за несоблюдения ряда правовых требований.
Об этом пишет издание «Коммерсантъ» со ссылкой на главу МИД Германии Анналену Бербок.
Начальница дипломатической службы заявила, что оператор проекта — компания Nord Stream 2 нарушила часть положений европейского права.
— Федеральное сетевое агентство приостановило процесс сертификации, поскольку есть ясные предписания европейского права в области энергетики относительно анбандлинга и других вопросов устройства компаний, — разъяснила министр иностранных дел Федеративной Республики Германия.
Как сообщалось, США готовятся ввести новый пакет санкций в отношении российского проекта «Северный поток – 2».
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Скажи мені, ким ти пишаєшся…, а сесія-та нєнастоящая, ані корупційних ризиків, ані «корупційних складових» у міській медицині немає бутиСтанислав Мартиросов
Регуляторные органы Европейского союза временно прекратили сертифицировать российский газопровод Северный поток-2» из-за несоблюдения ряда правовых требований.
Об этом пишет издание «Коммерсантъ» со ссылкой на главу МИД Германии Анналену Бербок.
Начальница дипломатической службы заявила, что оператор проекта — компания Nord Stream 2 нарушила часть положений европейского права.
— Федеральное сетевое агентство приостановило процесс сертификации, поскольку есть ясные предписания европейского права в области энергетики относительно анбандлинга и других вопросов устройства компаний, — разъяснила министр иностранных дел Федеративной Республики Германия.
Как сообщалось, США готовятся ввести новый пакет санкций в отношении российского проекта «Северный поток – 2».