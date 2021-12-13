Фото: символика российских «головорезов»

На встрече министров иностранных дел стран-членов Евросоюза ввели санкции против ЧВК «Вагнера» за военные преступления и нарушение прав человека в странах, где действуют наемники.

Об этом пишет Znak.

Лицам, которые внесли в санкционные списки, будет перекрыт въезд на территорию стран Евросоюза, у них заморозят любые активы и банковские счета

— Санкции против группы «Вагнер» утверждены без обсуждения в отношения четырех юридических и восьми физических лиц. Также есть решение по санкциям о препятствовании демократическому переходу в Мали, —- заявил дипломатический источник издания.

Ранее стало известно, что под санкции попадут основатель группы «Вагнера» Дмитрий Уткин и ключевые управленцы наемников.