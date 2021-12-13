Пхеньян и Сеул готовы сойтись на том, чтобы заключить мирное соглашение и закончить Корейскую войну, которая продолжалась с 1950 по 1953 год. Технически оба государства находились в состоянии конфронтации, так как они подписали только перемирие, а не полноценный мир.

Об этом пишет BBC.

Посредниками для КНДР и Южной Кореи станут США и Китай. Однако в Северной Корее поставили условие — США должны прекратить некую «враждебную политики» в отношении страны с династией Кимов, иначе Ким Чен Ын не сядет за стол переговоров.

— Из-за этого мы не можем сесть для обсуждения или переговоров по декларации... мы надеемся, что переговоры будут начаты, — объяснил президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин.

Как сообщалось, Ким Чен Ын запретил носить кожаные плащи обычным людям, потому что они часть его имиджа.