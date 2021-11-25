В Северной Корее выдали запрет на ношение кожаных плащей, потому что их любит Ким Чен Ын, и он не хочет копировать стиль простых рабочих.

О новом тренде в закрытой КНДР пишет Radio Free Asia.

Сообщается, что полицейские снимают плащи из кожи прямо с прохожих на улице, и устраивают проверки по магазинам, чтобы забрать этот элемент одежды со всех доступных полок. Все эти меры направлены на сохранение уникального стиля лидера страны.

Ким Чен Ын впервые вышел на публику в такой верхней одежде два года назад. После него манеру носить кожаные плащи переняла его сестра, а потом и чиновники рангом помладше. Плащ превратился в символ власти и статуса.

Мода на плащи распространилась среди севернокорейской элиты. Позволить их себе могли не многие. Пошить плащ в КНДР обходилось в 34 доллара при средней зарплате в 0,66 доллара.

После этого общественности приказали отказаться от тренда, потому что носить плащи могут только руководство партии.

Напомним, контрабандиста, который на USB-накопителе транспортировал в Северную Корею сериал Netflix «Игра в кальмара», приговорили к смертной казни.