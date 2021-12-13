Почти 41,5% граждан Украины воспринимают гуманитарную политику Будапешта, направленную в сторону Закарпатья, где компактно проживают венгерские национальные меньшинства, плацдармом для гипотетического захвата этих земель.

Об этом стало известно из результатов опроса, подготовленного социологами КМИС вместе с Фондом «Демократические инициативы» .

Респонденты отвечали, что они думают про заявления и действия Венгрии в отношении Закарпатья. 19,9% опрошенных заявили, что «это действительно дружеская помощь венгерскому меньшинству на Закарпатье», еще 18,4% назвали политику «содействием развитию края при условии согласованности действий венгерского правительства с условиями украинского правительства», оставшиеся не смогли дать однозначный ответ.

Чем младше возраст респондентов, тем менее они усматривают враждебные намерения Венгрии, а склоняются к тому, что это искренняя поддержка области. А вот негативно оценивают эту политику в большинстве своем пожилые люди и противники двойного гражданства.

В самом Закарпатье также преобладает позитивная оценка венгерской помощи: 31,5% респондетов приняли политику Венгрии за дружескую помощь, а 40% назвали «содействием развитию края». И только 10,6% опрошенных из Закарпатской области убеждены, что Венгрия питает недобрые намерения на эти территории, планируя аннексию или оккупацию.

Напомним, глава дипломатического ведомства Венгрии Петер Сийярто потребовал, чтобы Украина начала применять венгерский язык в государственном управлении.