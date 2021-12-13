Заместитель главы Николаевской облгосадминистрации Юрий Гранатуров, который курирует сферу культуры, национальностей и религий, среди прочих поблагодарил лидера политической партии «За майбутнє» Игоря Палицу за поддержку Николаевщины.

Об этом речь шла в понедельник, 13 декабря, в ходе публичного отчета чиновника, передает корреспондент НикВести.

Прозвучало, что «Игорь Палица и много депутатов вместе с ним заботятся о Николаевщине».

— Все, о чем вы сейчас услышите и увидите, невозможно было сделать, если бы в команде, в которой сейчас работаю, не было комфортного и нормального, взаимоуважающего отношения. Если бы не было тесного сотрудничества с руководителем областного совета Анной Замазеевой и депутатами областного совета, независимо от политической принадлежности. Хочу отметить тесное сотрудничество с народными депутатами Украины, и не только с николаевскими, с Давидом Арахамией и шестью нашими мажоритарщиками, но и с народными депутатами, с которыми я прожил жизнь, они также помогают мне в решении тех или иных вопросов. Это Игорь Палица и много депутатов вместе с ним. Они также заботятся о Николаевщине, — сказал Юрий Гранатуров.

Стоит отметить, что сегодня в ходе отчета глава Николаевской облгосадминистрации Виталий Ким, а также его заместители Георгий Решетилов, Александр Трайтли, Игорь Кузьмин, Роман Пашнев и Николай Маринов. Все они благодарили за сотрудничество лишь представителей партии «Слуга народа» в парламенте.

Напомним, что в прошлом году Юрий Гранатуров баллотировался в мэры Николаева от политической партии «За майбутнє».

До этого Юрий Гранатуров сложил с себя полномочия главы фракции «Наш край» в Николаевском городском совете, и вышел из ее состава.

При этом, в июле 2020 года политическая партия «За Майбутнє» Игоря Палицы предложила экс-мэру Николаева Юрию Гранатурову баллотироваться от них на пост городского головы на местных выборах этой осенью.

27 августа 2020 года на всеукраинском съезде партии «За майбутнє» Юрий Гранатуров объявил об участии в местных выборах.