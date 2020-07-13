Политическая партия «За Майбутнє» Игоря Палицы предложила экс-мэру Николаева Юрию Гранатурову баллотироваться от них на пост городского головы на местных выборах этой осенью.

Об этом ос ссылкой на источник в окружении главы «За Майбутнє» Игоря Палицы написал журналист Олег Деренюга в своем Telegram-канале.

— Партия «За Майбутнє» предложила экс-мэру Николаева Юрию Гранатурову стать их кандидатом в мэры Николаева. Об этом сообщил источник в окружении главы партии Игоря Палицы. Теперь, выходит, место кандидата в мэры от «Нашего края» снова вакантно? Чайка на низком старте? Тем более, что с ОПЗЖ Рабинович не помог,- написал Олег Деренюга.

По его словам, ранее партия «За Майбутнє» рассматриваоа кандидатару экс-нардепа от «Блока Петра Порошенко «Солидарность» Александра Жолобецкого в качестве претендента на пост мэра Николаева.

Отметим, месяц назад Юрий Гранатуров заявил, что поведет партию «Наш край», руководителем фракции которой в горсовете он сейчас является, на выборы в Николаевский городской совет, которые пройдут осенью этого года.

Ранее глава Николаевской областной организации партии «Наш край» Юрий Кормышкин заявил, что политическая сила будет выдвигать своего кандидата в мэры Николаева. По словам Юрия Кормышкина, в скором времени команда «Нашего края» проведет партийную конференцию на которой определится с кандидатурами на местные выборы. Он также отметил, что вероятными претендентами на пост мэра от «Нашего края» могут быть: Николаевский городской голова 2013 - 2015 годов Юрий Гранатуров, заместитель главы Николаевского облсовета Тахир Садридинов, экс-глава Николаевской областной государственной администрации 2010 - 2014 годов Николай Круглов, либо он сам. Комментируя это тогда, Юрий Гранатуров отметил, что имя кандидата будет определено на партийной конференции.

Политическая партия «За Майбутнє» во главе с Игорем Палицей создана в мае 2020 года на базе одноименной депутатской группы в Верховной Раде, в составе которой находятся 23 нардепа. Депутатскую группу в парламенте возглавляют Тарас Батенко и Виктор Бондарь. По данным «Википедии», представителем партии «За Майбутнє» в Николаевской области является депутат Николаевского облсовета от партии «УКРОП» Виктор Сторчеус. Это подтверждается также и реестром юридических лиц - Виктор Сторчеус является учредителем Николаевской областной организации партии, главой которой значится Денис Кривоногов.