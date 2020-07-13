Артем Ильюк и Владислав Чайка

Николаевский политик Владислав Чайка вел переговоры с «Оппозиционной платформой – За жизнь» об участии в местных выборах в Николаеве, но закончились они безрезультатно.

Главный редактор НикВести Олег Деренюга написал в своем канале Telegram подробности встречи Владислава Чайки с сопредседателем «ОПЗЖ» Вадимом Рабиновичем.

— Последние две недели в политических кругах Николаева активно обсуждается вероятность смены кандидата в мэры от «ОПЗЖ», когда вместо Артема Ильюка партия выдвинет Владислава Чайку в мэры Николаева. И два источника в политсовете «ОПЗЖ» мне подтвердили, что Владислав Чайка действительно встречался с сопредседателем партии «ОПЗЖ» Вадимом Рабиновичем и просил поддержки в борьбе за право быть кандидатом. Но, сравнив рейтинги Ильюка и Чайки, в партии пришли к выводу, что продолжать это обсуждение несерьёзно, - написал Олег Деренюга.

Публичная деятельность Владислава Чайки стала особенно активной с осени 2019 года. Политик кормил николаевцев блинами, дарил сковородки, покупал памперсы, открывал «под патронатом» дрифт-парк, на который жаловались николаевцы, учредил благотворительный фонд, вспоминал, как будучи подростком, участвовал в строительстве крейсера «Варяг», предлагал запустить поезд в Корабельный район, цитировал Индиру Ганди, способствовал строительству «японского моста» от имени своей общественной организации, поздравлял жителей города с днем адвокатуры, днем основания машиностроительного факультета НКИ, днем энергетика, днем ликвидатора ЧАЭС, днем работника сельского хозяйства и другими праздниками. Учитывая близость семьи Чайки со спикером парламента Дмитрием Разумковым, многие связывали эту активность с желанием участвовать в выборах от партии «Слуга народа». Но 1 июня 2020 года глава «Слуги народа» в Николаевской области Давид Арахамия заявил, что их политическая сила точно не выдвинет Владислава Чайку кандидатом в мэры Николаева.

А вторая по рейтингу политическая сила в регионе, «Оппозиционная платформа – За жизнь», предложила должность главы партии в Николаеве экс-нардепу Артему Ильюку.

10 июля Артем Ильюк опубликовал в своем Telegram фото, намекающее, что ему известно о попытках Владислава Чайки заменить его в «ОПЗЖ».

— Решение по Ильюку согласовано всеми четырьмя стейкхолдерами «ОПЗЖ»: Бойко, Лёвочкин, Медведчук и Рабинович. Чтоб изменить это решение, необходимо согласие всех четырёх сторон. Тем более, Рабинович является сопредседателем центрального избирательного штаба и лично отвечает за победу в базовых регионах. А с рейтингом Чайки на выборы можно идти только с олимпийским лозунгом: «Главное не победа, а участие». Поэтому у Ильюка и позволяют себе шуточки насчет «Они Чайку двигают», - написал Олег Деренюга.

Напомним, 12 июля глава фракции «Оппозиционный блок» в Николаевском городском совете Игорь Дятлов в интервью НикВести задавался вопросом: «А чем Чайка хуже Ильюка?».