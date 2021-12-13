Народный депутат от парламентской фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива потребовал отобрать у журналиста Bihus.info Даниила Мокрика допуск в Верховную Раду.

Об этом пишет «Детектор медиа».

Вопрос об акредитации журналиста профильный комитет парламента рассмотрит через два дня, в среду. Даниил Мокрик также появится на заседании.

Илья Кива утверждает, что журналист якобы «грубо нарушил журналистскую этику и распространял откровенно неправдивую информацию».

Напомним, ранее Илья Кива называл работу расследовательского проекта «дешевым пи***жом».