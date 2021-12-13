Народный депутат от парламентской фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива потребовал отобрать у журналиста Bihus.info Даниила Мокрика допуск в Верховную Раду.
Об этом пишет «Детектор медиа».
Вопрос об акредитации журналиста профильный комитет парламента рассмотрит через два дня, в среду. Даниил Мокрик также появится на заседании.
Илья Кива утверждает, что журналист якобы «грубо нарушил журналистскую этику и распространял откровенно неправдивую информацию».
Напомним, ранее Илья Кива называл работу расследовательского проекта «дешевым пи***жом».
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Скажи мені, ким ти пишаєшся…, а сесія-та нєнастоящая, ані корупційних ризиків, ані «корупційних складових» у міській медицині немає бутиСтанислав Мартиросов
Народный депутат от парламентской фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива потребовал отобрать у журналиста Bihus.info Даниила Мокрика допуск в Верховную Раду.
Об этом пишет «Детектор медиа».
Вопрос об акредитации журналиста профильный комитет парламента рассмотрит через два дня, в среду. Даниил Мокрик также появится на заседании.
Илья Кива утверждает, что журналист якобы «грубо нарушил журналистскую этику и распространял откровенно неправдивую информацию».
Напомним, ранее Илья Кива называл работу расследовательского проекта «дешевым пи***жом».