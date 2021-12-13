В списке членов общественной организации «Стоп шлам» указаны не только люди, не владеющие информацией об иске к НГЗ и самой организации, но и умершие лица.

Об этом сообщила пресс-служба НГЗ со ссылкой на заявление адвоката Владимира Ващенко, пишут Новости-N.

По словам адвоката, уже документально подтверждено, что в список членов «Стоп шлам» попали умершие лица. В частности, гражданка Надежда Сорочан. Ее заявление о вступлении в общественную организацию датировано 2020 годом. Тогда как эта женщина умерла еще в 2016 году.

— Основатели «Стоп шлам» просто получили копии документов и воспользовались ее данными. По нашей информации, таких лиц среди членов этой общественной организации не менее десятка. И это не говоря о людях, чьи данные использовали без их ведома, – отмечает Владимир Ващенко.

Неофициально в полиции эту информацию подтверждают. По данным собственных источников издания, в настоящее время следствие установило 8 умерших лиц, числящихся действующими членами ОО «Стоп шлам».

Напомним, Николаевский глиноземный завод за следующие полгода дополнительно инвестирует 23 миллиона гривен в проект «Здоровая нация».