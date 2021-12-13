Лидия Ермошина снята с должности председателя Центризбиркома Беларуси. Она проводила последние выборы, где Александр Лукашенко объявил себя президентом. Его результаты не признаются ни в Украине, ни в Евросоюзе.

Об этом информирует Радио Свобода.

На освободившееся место Лукашенко назначил министра образования, представителя компартии Игоря Карпенко.

Первым главной белорусской ЦИК был Виктор Гончар, который исчез вместе с бизнесменом Анатолием Красовским. СМИ писали, что их убили эскадроны смерти, подчиняющиеся Лукашенко.

Как сообщалось, Лукашенко заявил, что в конфликте между Украиной и Россией встанет на сторону второй.