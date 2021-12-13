Лидия Ермошина снята с должности председателя Центризбиркома Беларуси. Она проводила последние выборы, где Александр Лукашенко объявил себя президентом. Его результаты не признаются ни в Украине, ни в Евросоюзе.
Об этом информирует Радио Свобода.
На освободившееся место Лукашенко назначил министра образования, представителя компартии Игоря Карпенко.
Первым главной белорусской ЦИК был Виктор Гончар, который исчез вместе с бизнесменом Анатолием Красовским. СМИ писали, что их убили эскадроны смерти, подчиняющиеся Лукашенко.
Как сообщалось, Лукашенко заявил, что в конфликте между Украиной и Россией встанет на сторону второй.
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Где мэр Николаева?Олег Мудрак
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Скажи мені, ким ти пишаєшся…, а сесія-та нєнастоящая, ані корупційних ризиків, ані «корупційних складових» у міській медицині немає бутиСтанислав Мартиросов
Лидия Ермошина снята с должности председателя Центризбиркома Беларуси. Она проводила последние выборы, где Александр Лукашенко объявил себя президентом. Его результаты не признаются ни в Украине, ни в Евросоюзе.
Об этом информирует Радио Свобода.
На освободившееся место Лукашенко назначил министра образования, представителя компартии Игоря Карпенко.
Первым главной белорусской ЦИК был Виктор Гончар, который исчез вместе с бизнесменом Анатолием Красовским. СМИ писали, что их убили эскадроны смерти, подчиняющиеся Лукашенко.
Как сообщалось, Лукашенко заявил, что в конфликте между Украиной и Россией встанет на сторону второй.