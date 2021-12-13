Председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук даст народным депутатам список книг для чтения в течение новогодних праздников и лета.

Об этом он сообщил во время брифинга в Верховной Раде.

— Завтра у нас будет очень интересный День национального чтения. И я со своей стороны хочу внести новую традицию, по примеру, как это происходит в британском парламенте, когда спикер парламента рекомендует депутатам книги, которые надо прочитать. Завтра я выставлю свои топ-5 книг, которые я буду рекомендовать прочитать народным депутатам во время рождественских каникул, — сказал Руслан Стефанчук.

Руслан Стефанчук подобную инициативу будет предлагать и на лето.

— Летом, на летние каникулы, я думаю, что я дам им очень большой список литературы. У них будет больше времени. И потом будем проверять, придерживались ли они этого, — отметил в шутку Руслан Стефанчук.

Он также призвал президента Украины, Офис президента и Кабинет министров Украины подавать свои предложения к этому «летнему» списку для чтения.

Напомним, в Малиновском райсуде Одессы распространилась практика наказывать подсудимых чтением. Судья Александр Гарский заявил, что печется о перевоспитании злоумышленников.