В Малиновском райсуде Одессы распространилась практика наказывать подсудимых чтением. Судья Александр Гарский заявил, что печется о перевоспитании злоумышленников.

Об этом передают «Новини.Live».

По словам судьи, ценный опыт он подсмотрел в иностранных процессах и решил адаптировать его под украинские реалии.

— Увидев, что такое применение наказания возможно согласно действующему законодательству, я провел такое мнение, что возможно эти книги помогут им для жизни. Книги вообще меняют человека, — разъяснил Александр Гарский.

Он добавил, что в ходе рассмотрение последнего дела обязал 26-летнего мужчину прочитать Толстого и Франка, так как он рос в сложных условиях и не получил нормального образования.

— Он был немного шокирован, из-за маски трудно прочесть эмоции человека. Но за глазами я увидел искреннее удивление, что такое может быть вообще, — отметил судья.

Следить за соблюдением обязательства должна пробационная служба, которая примет по прочитанному короткий экзамен.

Напомним, Малиновский районный суд Одессы обязал вора изучить стихотворение Ивана Франко Строфы и прочитать трилогию Льва Толстого «Детство. Отрочество. Юность».

Ранее судья Малиновского райсуда Одессы обязал двух парней, обвиняемых в кражах, ознакомиться с нравоучительными произведениями Марка Твена, Джека Лондона и Тараса Шевченко. Помимо литературной нагрузки, мужчины получили по году условно.