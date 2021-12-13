Пятый Президент, лидер партии «Европейская Солидарность» Петр Порошенко, в ходе поездки в Донецкую область, передал комплекс батальонного видеонаблюдения 25-й отдельной воздушно-десантной бригаде в Авдеевке. Более 5 тысяч украинцев перечислили средства для обеспечения системами видеонаблюдения на передовой, половину необходимой суммы добавил Фонд Порошенко.

Об этом сообщает пресс-служба «Европейской Солидарности».

— Очень приятно быть сегодня в исторической, героической Авдеевке среди наших военных героической «25-ки», которая с первых дней 2014 года покрыла себя славой на наиболее опасных участках фронта. И сегодня крепко держит оборону, защищает украинскую землю, прославляя традиции украинских ВСУ, Десантно-штурмовых сил. Мне очень приятно, что в свое время эти войска были созданы как отдельный вид Вооруженных сил и полностью оправдали свое назначение, — подчеркнул Петр Порошенко.

Пятый Президент также поблагодарил волонтеров и активистов ОО «Справа громад» и «Res_Publika». Братья по оружию» за инициативу, реализуемую с начала этого года на передовой.

— Я хочу поблагодарить и воинов, и волонтеров за очень классную инициативу, уникальный проект — это установка и оснащение всей линии столкновения системой видеоразведки, наблюдения. Где будут приборы ночного видения, камеры с большим зумом, четко отмечающие любое движение вражеских сил. Сейчас, с учетом повышения напряжения на фронте, это еще и дополнительные преимущества. Начали мы это с 10-й Горно-штурмовой бригады, которую сменила сейчас 95-я. Мы, кстати, поздравляли их вчера с юбилеем. Полностью оснащена вся бригадная полоса обороны системой видеонаблюдения, — напомнил Петр Порошенко. — Потом я попросил, чтобы вторым этапом у нас была Авдеевка. Тогда мы начали еще 72-ю, сейчас 25-я сменила 72-ю. Мы уже поставили один батальонный комплект, сейчас очень интересно услышать, каков опыт боевого применения этой системы видеонаблюдения, — отметил Петр Порошенко.

Петр Поршенко гордится тем, что привезен уже второй батальонный комплект.

— В Авдеевке другая геометрия, используемая для видеонаблюдения, другие технические решения более ценны. Я хочу поблагодарить тех, кто не остался равнодушным, потому что этот проект стоит миллионы гривен. 50% собирает «Справа громад». На сегодняшний день более 5 тысяч украинцев перечислили средства. Это и есть отчет, что происходит с вашими средствами. А 50% перечисляет Фонд Порошенко. Последнее перечисление — 400 тысяч было буквально позавчера. И это позволило сегодня привести на фронт эти комплекты, —подчеркнул 5-й президент. — Это значит, что и у снайперов, привезенных из России, и у российских наемников из ЧВК Вагнера, и у кадровых российских военнослужащих не будет возможности вести атаки, вести охоту на наших воинов. Наши воины будут в безопасном месте. Будут установлены камеры, которые будут фиксировать движение, и соответственно будет противодействие, начиная с контрснайперских групп и завершая использованием в том числе и противотанковых, и воздушных (включая данные дронов, — прим.) сил для того, чтобы не дать россиянам организовать наступление. Мы твердо убеждены, что передаем это в профессиональные руки, и этот опыт будет положительным, — подчеркнул Петр Порошенко.

Петр Порошенко поблагодарил всех, кто принял участие в сборе средств.

— Думаю, что мы и дальше будем продолжать. Третий батальон 25-ки, я думаю, будет скоро. И вся линия фронта будет оснащена, — подчеркнул лидер «Евросолидарности».

Петр Порошенко отметил, что в 2021 году, как и в 2014, Украина также нуждается в объединении усилий для отпора Путину, для отпора российскому агрессору.

— И если мы будем успешны, в конце концов Путин окажется на скамье подсудимых в Гаагском трибунале. Так и будет, — резюмирует Петр Порошенко.

Традиционно команда «Европейской Солидарности» привезла бойцам на передовую фрукты — в этот раз мандарины.

Пятый президент Украины, лидер «Европейской Солидарности» Петр Порошенко считает, что украинская власть должна демонстрировать активную позицию в переговорах по безопасности с международными партнерами, чтобы мир мог видеть готовность страны действовать.