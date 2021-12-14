Если Россия решится на полномасштабное нападение на Украину, это обернется катастрофой для обеих сторон. Будет много жертв как с украинской стороны, так и с российской.

Об этом сказал министр обороны Украины Алексей Резников, сообщает издание Politico.

— Это будет украинская кровь, это будет российская кровь. Многие российские солдаты будут возвращаться домой в гробах и это покажут каналы в Facebook, Instagram, Telegram. Это будет катастрофа, — пояснил Алексей Резников.

В то же время Алексей Резников выразил абсолютную уверенность, что украинцы будут бороться, чтобы защитить свои земли, свои жизни и будущее своих детей.

— У нас есть 200 тысяч резервистов, 400 тысяч ветеранов украинско-российской войны. 400 тысяч... просто посчитайте, — отметил министр, напомнив о еще около 250 тысячах военнослужащих Вооруженных сил.

По мнению главы Минобороны, Украина не является конечной целью российского президента Владимира Путина, а поскольку страна является географическим центром Европы, то война придет на весь континент. Алексей Резников считает, что Владимир Путин хочет показать Европе, на что способна Россия.

— Мы всего лишь часть, квадрат на шахматной доске больших российских амбиций, — добавил Алексей Резников.

Ранее стало известно, что президент США Джо Байден и президент России Владимир Путин могут провести еще одну видеоконференцию в связи с ситуацией вокруг Украины.