Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным в понедельник заявил, что ужесточение агрессии против Украины станет для России стратегической ошибкой.

О разговоре сообщила пресс-служба британского правительства, пишет «Европейская правда».

— Премьер-министр подчеркнул приверженность Великобритании территориальной целостности и суверенитету Украины и предупредил, что любые дестабилизирующие действия будут стратегической ошибкой, которая будет иметь серьезные последствия, — говорится в правительственном сообщении.

Борис Джонсон выразил глубокую обеспокоенность Соединенного Королевства в связи с наращиванием российских войск на границе с Украиной и подтвердил важность работы по дипломатическим каналам для снижения напряженности и поиска долгосрочных решений.

Борис Джонсон также признал важность диалога по международной и региональной безопасности.

Кроме того, стороны согласились, что абсолютно необходимо всем участникам соблюдать Минские соглашения.

Пресс-служба Кремля, со своей стороны, заявила, что Владимир Путин обвинил Киев в срыве Минских договоренностей, использовании запрещенного вооружения на линии столкновения и дискриминации русскоговорящего населения.

Владимир Путин сказал, что это происходит «на фоне активного военного «освоения» территории Украины странами НАТО, что создает прямую угрозу безопасности России».

— Учитывая это Владимир Путин заявил о необходимости немедленно начать переговоры с целью выработки точных международно-правовых договоренностей, исключающих любое дальнейшее продвижение НАТО на восток и размещение в сопредельных государствах, прежде всего в Украине, вооружений, угрожающих России, — заявили в Кремле.

Российская сторона пообещала предоставить проекты соответствующих документов.

Ранее стало известно, что президент США Джо Байден и президент России Владимир Путин могут провести еще одну видеоконференцию в связи с ситуацией вокруг Украины.