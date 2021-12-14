Бывшая канцлер Германии Ангела Меркель лично блокировала поставку Украине вооружения в рамках НАТО.

Об этом пишет немецкое издание Bild.

По данным издания, с мая 2021 года Германия блокирует другим членам Альянса возможность продавать оружие Украине. В частности, речь идет о партии из 90 крупнокалиберных снайперских винтовок Barrett M82 из США и 20 комплексов противодействия дронам EDM4S-UA из Литвы.

Украина оплатила обе системы вооружения через Агентство НАТО по поддержке и поставке (NSPA) еще в начале 2021 года. Но в мае представители Германии и Нидерландов в совете NSPA заблокировали поставку.

— Каждое решение о предоставлении Украине летальной поддержки через NSPA зависит от консенсуса союзников в отдельных случаях, — сообщила пресс-секретарь НАТО.

По данным издания, соглашение заблокировали два голоса. Источник издания отметил, что Нидерланды стали на сторону Германии по указанию из Берлина, потому что правительство Ангелы Меркель не хотело создавать впечатление, будто оно единственное, кто выступает против продажи.

Издание также отмечает, что за несколько дней до истечения срока полномочий Ангела Меркель частично отказалась от своего вето – в декабре года Украина получит десять из 20 экземпляров противодронного оружия EDM4S-UA. Такое решение было принято на фоне массового переброса российских войск на украинскую границу.

Но блокада Германией винтовок из США продолжается, утверждает издание.

Спикер МИД Германии заявил, что министерство обычно не комментирует конфиденциальные обсуждения и решения в рамках Альянса.

Посол Украины в Германии Андрей Мельник в комментарии изданию призвал новое федеральное правительство дать добро на оборонное оружие для Украины.

— Продолжать отказываться от оборонного оружия по псевдопацифистским причинам в условиях этой острой угрозы было бы роковой исторической ошибкой для Германии и предательством украинского народа, — сказал Андрей Мельник.

Напомним, Россия требует от НАТО официально отозвать обещание о возможном вступлении Украины и Грузии, которое было дано на саммите в Бухаресте в 2008 году.