Министр обороны Чехии Любомир Метнар сообщил, что чешские солдаты, которые должны были помочь на польско-белорусской границе, в Польшу не поедут из-за стабилизации ситуации в регионе.
Об этом пишет RMF24.
Шесть дней назад Польша запросила у Чехии 150 солдат для укрепления границы с Беларусью. По договоренности они должны были помогать 180 дней. Речь шла о тыловом обеспечении, саперах и разведчиках. Однако министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил об стабилизации положения на границе.
В связи с миграционным кризисом на границе чешская сторона несколько раз предлагала участие своих солдат и полицейских в охране внешних границ Евросоюза. 23 ноября этого года президент Чехии Милош Земан направил письмо по этому поводу польскому коллеге Анджею Дуде.
Напомним, Литва сообщила о стрельбе на границе с Беларусью.
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Министр обороны Чехии Любомир Метнар сообщил, что чешские солдаты, которые должны были помочь на польско-белорусской границе, в Польшу не поедут из-за стабилизации ситуации в регионе.
Об этом пишет RMF24.
Шесть дней назад Польша запросила у Чехии 150 солдат для укрепления границы с Беларусью. По договоренности они должны были помогать 180 дней. Речь шла о тыловом обеспечении, саперах и разведчиках. Однако министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил об стабилизации положения на границе.
В связи с миграционным кризисом на границе чешская сторона несколько раз предлагала участие своих солдат и полицейских в охране внешних границ Евросоюза. 23 ноября этого года президент Чехии Милош Земан направил письмо по этому поводу польскому коллеге Анджею Дуде.
Напомним, Литва сообщила о стрельбе на границе с Беларусью.