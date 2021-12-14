Министр обороны Чехии Любомир Метнар сообщил, что чешские солдаты, которые должны были помочь на польско-белорусской границе, в Польшу не поедут из-за стабилизации ситуации в регионе.

Об этом пишет RMF24.

Шесть дней назад Польша запросила у Чехии 150 солдат для укрепления границы с Беларусью. По договоренности они должны были помогать 180 дней. Речь шла о тыловом обеспечении, саперах и разведчиках. Однако министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил об стабилизации положения на границе.

В связи с миграционным кризисом на границе чешская сторона несколько раз предлагала участие своих солдат и полицейских в охране внешних границ Евросоюза. 23 ноября этого года президент Чехии Милош Земан направил письмо по этому поводу польскому коллеге Анджею Дуде.

Напомним, Литва сообщила о стрельбе на границе с Беларусью.