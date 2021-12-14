Молдавская парламентская партия «ШОР» требует отставки президента Майи Санду через механизм импичмента.

Об этом информирует Publika.

Глава политсилы заявил, что они будут собирать подписи за проведение импичмента.

— Госпожа президент постоянно пытается переложить проблемы на других. Проблему Газа на Спыну, проблему пенсий на правительство, пандемию на Министерство здравоохранения и так далее. Майя Санду объявила войну своему народу, залезла в карман каждого гражданина, — высказался Илан Шор.

Согласно Конституции Республики Молдова, предложение от импичменте президента может быть подано на голосование как минимум от трети депутатов, еще две трети должны поддержать его, чтобы Майя Санду отправилась в отставку.

Напомним, президент соседней Молдовы Майя Санду вошла в список самых влиятельных людей Европы.