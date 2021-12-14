В Черное море вошел французский фрегат Овернь, вооруженный управляемыми ракетами.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Национальный центр управления обороной России.

— Силы и средства Черноморского флота приступили к контролю за действиями фрегата с управляемым ракетным оружием Овернь ВМС Франции, зашедшего в акваторию Черного моря, — говорится в сообщении.

Напомним, ранее ФСБ РФ заявила, что корабль ВМС Украины Донбасс движется к Керченскому проливу. На это отрагировали украинские военные, заявив, что Азовское море является акваторией совместного использования Украины и РФ, поэтому украинские корабли имеют право находиться там на законных основаниях.

Ранее стало известно, что президент США Джо Байден и президент России Владимир Путин могут провести еще одну видеоконференцию в связи с ситуацией вокруг Украины.