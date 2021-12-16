Депутат Николаевского городского совета Сергей Кантор заявил, то Владимир Коссе за время своего руководства не смог отстоять необходимость выделения денег на окончание реконструкции центральной чаши Центрального городского стадиона.

Такое мнение депутат озвучил в комментарии НикВести.

Сергей Кантор напомнил, что проект реконструкции центральной чаши стадиона был разработан ещё в 2016-2017 годах, а «семь кругов ада» по выделению денег на выполнение работ по реконструкции стадиона начались еще в 2015 году.

— Тогда Коссе еще и в помине не было. Директором стадиона был тогда совершенно другой руководитель, и фамилия у него была – Клименко Владимир Григорьевич. Этот проект включал в себя три пусковых объекта: замена табло, замена газона игрового поля и самое дорогое – реконструкция самой центральной чаши и беговых дорожек. Почему такая последовательность? Денег, естественно, тогда не было на все и потому сделали три пусковых объекта. В 2017 году несмотря на все вышеизложенное, табло все же запустили и, по сути дела, весь 2018 год ушел на борьбу за следующий этап – второй пусковой объект. На тот момент полностью все работы по этому проекту оценивались в сумму 37 миллионов гривен, с небольшим, – рассказал Сергей Кантор.

Депутат рассказал, что проект изначально не предусматривал обустройство подогрева газона. Однако, поскольку МФК «Николаев» ставил перед собой задачу играть в Премьер-лиге, необходимо было привести футбольное поле стадиона в соответствие к стандартам УАФ.

— Первоначально в проекте, в тех 37 миллионах гривен, не было подогрева. Он появился почему? Потому что мы были намерены аттестовать стадион на соответствующую категорию для того, чтобы можно было принимать игры Премьер-лиги. Потому что в тот момент у МФК «Николаев» были четкие цели и задачи двигаться в Премьер-лигу. Естественно, без инфраструктурной составляющей мы не могли в нее попасть. К концу 2018 года было достигнуто понимание по выделению 20 миллионов гривен на замену газона уже с подогревом, на его подземную часть. Потому что весь подогрев вместе с надземной частью, о чем сейчас говорит Коссе, по экспертному заключению 2018 года стоило плюс минус в районе 25 миллионов гривен, – добавил Сергей Кантор.

Сергей Кантор рассказал, что реконструкцию футбольного поля удалось все же сделать за деньги городского и государственного бюджета.

— Сметная стоимость постоянно росла. Из последнего, что я помню, это сумма за 50 миллионов гривен. В конце 2018 года, за час до сессии, с этого газона сняли 10 миллионов гривен на «Теплый дом». Чисто политически. Был скандал. Я там на сессии говорил по-разному и во все стороны, но с нас 10 миллионов все же сняли. После этого вопрос подвис. Тогда как раз началась избирательная кампания и в город приехал Петр Порошенко, который на тот момент был президентом. Выслушав доклады и губернатора области и мэра Николаева, а к тому времени Александр Федорович восстановился в должности, он дал соответствующее поручение Кабмину помочь городу, и выделить субвенцию на замену травяного газона на Центральном городском стадионе. В июле- августе, когда уже работа кипела полным ходом, удалось дотолкать вопрос, и эти 10 миллионов мы выловили в Киеве, они пришли в город, – добавил Сергей Кантор.

Депутат добавил, что за время руководства Владимира Коссе Центральным городским стадионом, на окончание его реконструкции средства не выделялись.

— Начиная с 2019 года по 2021 год никаких серьезных денег на стадион, чтоб закончить реконструкцию, не выделялось. Я вам больше скажу. Все, что на стадионе делалось, вы же понимаете, насколько тяжело было в те времена все это отвоевать. Все, что делает сейчас стадион, возглавляемый Владимиром Коссе, – это красит скамейки, фоткает и лайкает все в фейсбуке, как там все классно! Все, что на стадионе в те времена делалось, я ответственно заявляю, никакого отношения к этому лично Коссе не имеет. Это чисто депутатский корпус прошлого созыва и необходимость МФК «Николаев» в инфраструктурной составляющей для Премьер-лиги. Коссе к этому никакого отношения не имеет. Он имеет отношение, но только к тому, что два раза пришлось спасать натуральный газон верхнего поля. К этому он точно имеет отношение! И не только он!, – сказал Сергей Кантор.

Сергей Кантор также прокомментировал слова Владимира Коссе, который сказал, что перед заменой беговых дорожек необходимо провести трубы для подогрева. По его словам, эти работы уже выполнены.

— По сути дела, подогрев к дорожкам никакого отношения не имеет. Мы уже провели трубы под беговыми дорожками. Я просил деньги на тепловой пункт на 2019 год, на 2020 год, потому что там, в те годы, надо было порядка 3,5 миллиона гривен. Сейчас, думаю, это уже будет за 5 миллионов гривен. Увы, Кантора в эти годы , «не слышали». Не буду углубляться в эту сторону. Это другая история. Там уже все выведено, дорожки поднимать не надо, – сказал Сергей Кантор.

Депутат также добавил, что завод «Экватор» больше не будет заниматься вопросами финансирования футбола в Николаеве, поскольку на сегодняшний день в Николаеве «этот вид спорта не «в почете».

— Так что подогрев газона в 2022 году – это все чистый пиар. Зачем он нужен, если МФК «Николаев» сегодня во второй лиге, а завтра вообще может быть или не быть. Я пока не могу увидеть или услышать исполнение решения сессии о создании коммунального предприятия или учреждения. Этого на сегодняшний день нет и когда будет или не будет – такой информацией как депутат горсовета я не располагаю. Я сказал, что с финансированием футбола, так как это дел завод «Экватор» последние семь лет, «завязал». Просто нет финансовой возможности сегодня такой. Я могу говорить о том, что было, но о том, что будет – нет, я уже точно не собираюсь этим заниматься, – сказал Сергей Кантор.

Напомним, что ещё в марте 2019 года началась реконструкция Центрального городского стадиона. Предполагалась полностью заменить основание для газона, а также смонтировать систему подогрева, как того требуют футбольные стандарты. Однако спустя год, в мае 2020 года, стало известно, что работы по реконструкции приостановили. Тогда глава наблюдательного совета МФК «Николаев», депутат городского совета Сергей Кантор обвинил в этом чиновников мэрии и руководство стадиона. Он рассказал, что на реконструкцию в текущем году не выделили деньги, а новое поле стадиона «брошено из-за неразберихи внутри мэрии». На сегодняшний день работы по реконструкции стадиона так и не возобновили.