Директор Центрального городского стадиона Владимир Коссе пообещал найти деньги на подогрев футбольного поля и замену покрытия беговых дорожек в следующем году.

Своими планами он поделился в комментарии корреспонденту НикВести.

Как известно, в материале «Маршруты Александра Берёзы: Мимо каких городских проблем бежит глава Центрального района» НикВести показали состояние беговых дорожек на главном стадионе Николаева. На фото видно, что дорожки находятся в изношенном состоянии и нуждаются в замене.

Директор стадиона рассказал, что перед заменой покрытия беговых дорожек необходимо установить тепловой пункт для подогрева футбольного поля, стоимостью 3,2 миллиона гривен. Такая последовательность, говорит он, необходима, поскольку иначе для установки теплового пункта придется разрушить новое покрытие беговых дорожек.

— Беговые дорожки не делались очень давно, как и газон на Центральном стадионе. Это больше 50-ти лет. Директором я работаю три года, но вы же видите, что на стадионе произошли изменения? Менять, однозначно, будем. Есть проблема – газон уже поменяли и там идёт подогрев – внизу трубы. К этим трубам нужно подвести тепловой пункт – станцию, которая будет подогревать поле. Чтобы построить ТП, кажется, 3,2 миллиона гривен нужно. В следующем году этим вопросом мы, однозначно, будем заниматься. Здесь чтобы отремонтировать дорожки на очень высоком уровне – не просто дорожки положить, а сделать это по современным технологиям – нужно сделать ТП. Ситуация тут такая: сначала нужно сделать ТП, а после – должны идти дорожки, потому что если мы их сделаем сегодня, а завтра начнем делать ТП, то мы разрушим дорожки. Здесь мы придерживаемся правила, что нужно делать пошагово, – сказал Владимир Коссе.

Директор Центрального городского стадиона Владимир Коссе

Однако директор стадиона не смог озвучить стоимость замены беговых дорожек. В то же время он добавил, что деньги на установку теплового пункта и замену беговых дорожек он будет просить из городского бюджета в следующем году.

— Такие вопросы задаются подрядчику. Почему? Потому что я вам говорю, что ТП сегодня стоит 3,2 миллиона гривен, а завтра будет 3,6 миллиона гривен, допустим. В любом случае, проводится тендер, делается проект. Это как и с Варваровским мостом. Вы поняли, да? Вчера 20 миллионов гривен, потом 30 миллионов гривен. Я просто понимаю, что есть подрядчики, строительные организации, которые это делают. По ТП я вам сказал, потому что знаю. Мы будем в следующем году просить на ТП, а, может быть, сразу же и на дорожки выбивать деньги. Точную сумму по дорожкам я назвать не могу, потому что первое у меня – это ТП. Мы хотим сделать дорожки сто процентов, – добавил Владимир Коссе.

Напомним, что ещё в марте 2019 года началась реконструкция Центрального городского стадиона. Предполагалась полностью заменить основание для газона, а также смонтировать систему подогрева, как того требуют футбольные стандарты. Однако спустя год, в мае 2020 года, стало известно, что работы по реконструкции приостановили. Тогда глава наблюдательного совета МФК «Николаев», депутат городского совета Сергей Кантор обвинил в этом чиновников мэрии и руководство стадиона. Он рассказал, что на реконструкцию в текущем году не выделили деньги, а новое поле стадиона «брошено из-за неразберихи внутри мэрии». На сегодняшний день работы по реконструкции стадиона так и не возобновили.