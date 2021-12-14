Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что после онлайн-саммита президентов Джо Байдена и Владимира Путина Россия не прекратила стягивать войска к границам Украины.
Об этом он сказал в телефонном разговоре с журналистом издания Politico.
По его словам, у России сейчас более 100 тысяч военных, разбросанных от оккупированного Крыма до северо-западной границы РФ и Беларуси. Следовательно, «агрессор может атаковать одновременно на нескольких фронтах с применением артиллерии, танков и авиации».
Министр обороны подчеркнул, что новое вторжение будет катастрофическим как для России, так и Украины.
— Это будет украинская кровь, это будет российская кровь, и многие солдаты из России вернутся домой в гробах. Это может быть катастрофа, – отметил он и добавил, что украинская армия насчитывает около 250 тысяч военных, 200 тысяч резервистов в территориальных подразделениях и 400 тысяч ветеранов украинско-российской гибридной войны.
Министр подчеркнул, что наличие 15 атомных энергоблоков на территории Украины делают любую стрельбу особенно опасной.
По мнению Алексея Резникова, Путин не так сильно заинтересован в Украине, как в том, чтобы показать Европе, на что способна Россия, поскольку «захватив Украину, Кремль войдет в Европу».
Напомним, министр обороны Украины Алексей Резников сказал, что если Россия решится на полномасштабное нападение, это обернется катастрофой для обеих сторон. Он указал, что будет много жертв как с украинской стороны, так и с российской.
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Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что после онлайн-саммита президентов Джо Байдена и Владимира Путина Россия не прекратила стягивать войска к границам Украины.
Об этом он сказал в телефонном разговоре с журналистом издания Politico.
По его словам, у России сейчас более 100 тысяч военных, разбросанных от оккупированного Крыма до северо-западной границы РФ и Беларуси. Следовательно, «агрессор может атаковать одновременно на нескольких фронтах с применением артиллерии, танков и авиации».
Министр обороны подчеркнул, что новое вторжение будет катастрофическим как для России, так и Украины.
— Это будет украинская кровь, это будет российская кровь, и многие солдаты из России вернутся домой в гробах. Это может быть катастрофа, – отметил он и добавил, что украинская армия насчитывает около 250 тысяч военных, 200 тысяч резервистов в территориальных подразделениях и 400 тысяч ветеранов украинско-российской гибридной войны.
Министр подчеркнул, что наличие 15 атомных энергоблоков на территории Украины делают любую стрельбу особенно опасной.
По мнению Алексея Резникова, Путин не так сильно заинтересован в Украине, как в том, чтобы показать Европе, на что способна Россия, поскольку «захватив Украину, Кремль войдет в Европу».
Напомним, министр обороны Украины Алексей Резников сказал, что если Россия решится на полномасштабное нападение, это обернется катастрофой для обеих сторон. Он указал, что будет много жертв как с украинской стороны, так и с российской.